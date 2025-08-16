河合郁人（かわい ふみと）が自身のInstagramにて、藤原丈一郎（ふじわら じょういちろう／なにわ男子）と佐々木大光（ささき たいこう／KEY TO LIT）の事務所の後輩2名との食事会ショットを公開した。 写真：ノリの良し！仲良し！な河合郁人＆藤原丈一郎＆佐々木大光の3ショット ■河合郁人＆藤原丈一郎＆佐々木大光が揃ったエモショットにファン歓喜 河合は「この前3人でご飯行ってきました！ジュニアにQみたいだった笑」と