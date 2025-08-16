最大9連休となったお盆休みも終盤を迎え、休みを行楽地など地方で過ごした人たちのUターンラッシュで高速道路の上りは渋滞が続いています。午後6時40分現在の東名高速道路・綾瀬スマートインターチェンジ付近の映像です。画面右側が東京方面へ向かう上りですが、渋滞しているのが分かります。お盆休みもあすで終わりとなり、行楽地などで過ごした人たちで渋滞はピークを迎えています。午後6時時点で、▼中央自動車道・八王子ジャン