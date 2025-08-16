Kis-My-Ft2の藤ヶ谷太輔(38)が16日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。つきまといなどの迷惑行為に対し「やめていただきたい」と注意喚起した。藤ヶ谷は「このようなメッセージを発信したく無いのですが」とした上で「待ち伏せ、つきまとい行為、車での追跡、盗撮ライブやイベントでの移動など、様々な現場でされています。やめていただきたいと切実に思います」と注意喚起した。そして「会場でファンの方々と会っ