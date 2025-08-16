女優の高島礼子（61）が15日放送のTBS「A-Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。仲良しの演歌歌手について語った。MCの笑福亭鶴瓶が「歌もお上手ですよねえ。（歌手を）やらはったらいいのになって、歌仲間も言わないですか」と尋ねると、高島は「いやあよく伍代夏子さんとかも、よく言われるんですけど」と笑ってみせた。鶴瓶とMCの「Kis―My―Ft2」藤ヶ谷太輔は伍代に事前取材を行ったと明かし、高島は驚いたが「本当