【新華社ウルムチ8月16日】中国（新疆）自由貿易試験区はこのほど、統計データを発表し、複合一貫輸送国際貨物列車「天山号」の今年7月31日までの運行本数が1077本となり、貨物輸送量は10万8463TEU（20フィートコンテナ換算）、取扱量は約195万500トンで、約245億700万元（1元＝約20円）の貿易を促進したと明らかにした。同列車の運行路線は新疆ウイグル自治区の対外開放の「黄金ルート」、「一帯一路」共同建設構想の重要な担い