タレントの山口もえ（48）が16日までに自身のインスタグラムを更新。家族でグランピングキャンプに行ったことを報告し、夫でお笑いコンビ「爆笑問題」田中裕二（60）が撮影した写真を披露した。「息子のリクエストでグランピングへ」と書き出した山口。「BBQも花火も焼きマシュマロも夏を大満喫してきました」とつづった。自撮り写真やバーベキューの写真などを投稿。その中にはハンモックに寝そべる姿、ひまわりに囲まれる