準々決勝で東京対決が実現すると、ネットでは「小倉全由」の名前が注目を集めた。2010年夏以来、15年ぶりの東京対決に臨むのは日大三（西東京）と関東第一（東東京）。名将・小倉全由氏（68）と深い関わりのある両校の対決となった。小倉氏が最初に赴任したのが関東第一で、1981年に監督就任すると1987年センバツでは準優勝に導いた。1997年に母校・日大三の監督に就任。2度夏の甲子園を制した。ネットでも「両校に縁の