女優の内田有紀（49）の実妹であることを公表したタレントの澪奈（29）が16日配信のABEMA「NOMAKE」に出演。自身の出産についてメディアで初告白した。演技の仕事を志し、日本大学芸術学部に進学。19歳の時にSNSを見た芸能事務所から声がかかり、2015年から芸能活動をスタートさせた澪奈。今年7月に写真誌「FLASH」（光文社）主催のオーディション「ミスFLASH2026」のセミファイナリスト会見で内田の20歳年下の実妹であるこ