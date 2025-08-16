ボートレース江戸川の「第47回大江戸賞」前検が、16日に行われた。前節で山口達也が王道Vを飾った55号機は藤井太雅（22＝東京）が獲得した。「ターンで滑っていた。そこをしっかり、ペラで手前で止まる体感にしたい。ペラが特殊な形をしているので、（石渡）鉄兵さんに教えてもらいながらやってみます」前検は水面状況の悪化でタイム測定のみになったため、足の手応えはつかみにくかったが、前操の山口が「悪いところを言