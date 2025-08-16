8月16日に放送されたABEMA「給与明細」では、女性同士のプライベートサービスの実態を探るべく、グラビアアイドルが自ら体験し潜入した。【画像】女性キャストの“濃厚サービス”をグラドルが体験（複数カット）現在、女性向けのプライベートサービスは、全国に約500店舗存在すると言われており、ある調査によると女性の半数以上が興味を持っているという。そんな中、番組では女性同士のプライベートサービスに注目し、その実