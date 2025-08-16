プロ野球巨人は16日、6月に89歳で死去した「ミスタープロ野球」こと長嶋茂雄さんのお別れの会を11月21日に東京ドームで開催すると発表した。一般の部は、午後3時開場で受け付け終了は同7時の予定。詳細は後日発表される。