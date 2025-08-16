俳優トム・クルーズが、米国の音楽や舞台芸術などで貢献した人に贈られる「ケネディ・センター名誉賞」の受賞を辞退していたことが明らかになった。この権威ある賞のオファーを受けたものの、スケジュールの都合により辞退したと、複数のケネディ・センターの現・元職員が「ワシントン・ポスト」紙に匿名で語っている。 【写真】こんなに体を張ってるのに選出されなかった… ドナルド・トラン