【MLB】ドジャース 3ー2 パドレス（8月15日・日本時間16日／ロサンゼルス）【映像】併殺崩れも“手を叩き、頷く”大谷 ドジャースの大谷翔平投手が「1番・DH」でパドレスとの首位攻防戦に先発出場。1点を追いかける3回には、併殺くずれから同点に追いつく。ヒットではなかったものの、チームに勢いを与える同点シーンに思わず手を叩き勝利への執念を見せた。4月27日以来、108日間守ってきた首位から陥落してし