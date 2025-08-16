89歳の女性が80年以上大切に保管したのは、妹のようにかわいがってくれた親戚の男性の写真。軍への入隊が決まったときに撮られたものでした。しかし、男性はその後、爆弾で顔や手の一部を失い、女性とは疎遠に。戦後80年、取材で浮かび上がったのは、男性の戦後の苦しみと生きる糧でした。■郷土の誉れとして「近衛兵」に太平洋戦争末期の1944年、京都で撮影された写真があります。写っているのは、当時21歳の田井種尾（たねお）さ