中尊寺（岩手県平泉町）の白山神社能舞台で１４日、夏の風物詩「中尊寺薪能」が行われた。かがり火に照らされた舞台で能や狂言などが上演され、県内外から訪れた観光客らが幽玄な世界に浸った。今年は、狂言師の野村万作さんや能楽師の佐々木多門さんらが出演し、仕舞「鳥追船」、狂言「六地蔵」、能「天鼓」の３演目が上演された。狂言「六地蔵」は、６体の地蔵を安置しようと都に仏師を探しに来た田舎者を、詐欺師がだまそう