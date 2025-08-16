お盆休みのUターンラッシュがピークとなっています。鉄道と空の便では、休みを行楽地などで過ごした人たちで混雑しています。「大阪の万博に行きました。楽しかったけど、めちゃくちゃ人がいて大変だった。おじいちゃんとおばあちゃんといっぱい遊んだ」「おじいちゃんの家に行きました。バーベキューしたり、スイカ食べたりしました」鉄道はUターンラッシュのピークを迎えていて、東京駅では、お盆休みをふるさとや行楽地で過ごし