◆第１０７回全国高校野球選手権大会第１１日▽３回戦関東第一４―１創成館（１６日・甲子園）最速１４９キロを誇る創成館（長崎）のエース右腕・森下翔太（３年）が先発し、９回途中を１１安打４失点。気持ちのこもった９８球で粘りの投球を見せたが、夏が終わった。「エースとしてチームを勝利に導くことができなくて、悔しい気持ちです」強いストレートでコースを突き、スライダーで凡打を打たせた。ストライク先行の