【モデルプレス＝2025/08/16】Kis-My-Ft2の藤ヶ谷太輔が16日、自身のInstagramストーリーズを更新。迷惑行為に注意喚起を促した。【写真】キスマイ藤ヶ谷「そっくり」3兄弟の幼少期公開◆藤ヶ谷太輔、迷惑行為に注意喚起藤ヶ谷は「このようなメッセージを発信したく無いのですが、待ち伏せ、つきまとい行為、 車での追跡、盗撮 ライブやイベントでの移動など、 様々な現場でされています。やめていただきたいと切実に思います」と