日中の気温が36℃を超えた熊本市。浸水被害がひどかった中央区の坪井地区には、水没したとみられる車が いまだあちらこちらに。 動かない車を駐車場から運び出すのもひと苦労。暑さが作業員の体力を削ります。 「（暑さが）一番の天敵ですね」（ＪＡＦの作業員）「きょうの午前中 買い出しに歩いて行った。車がないから。暑すぎて汗が出て これで３着目の服」（大雨で車が水没した住民） 熊本県のまとめによりますと、県内の家