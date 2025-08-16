北京市内の温室でトマトの授粉を行うスマート育種ロボット「吉児」。（２０２４年１１月２９日撮影、北京＝新華社配信）【新華社北京8月16日】中国科学院の遺伝・発育生物学研究所と自動化研究所が共同開発した世界初の全工程対応型スマート育種ロボット「吉児」（GEAIR）が11日、米科学誌セルに掲載された。吉児は花を正確に識別し、ロボットアームの優しい動作で授粉を行い、育種の全工程を人手に頼らず遂行する。１２日、中国