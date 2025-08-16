「電気」で楽しむドライビング走行性能、デザイン、乗り心地、実用性など、さまざまな観点からAUTOCAR英国編集部が選ぶ最高の電動スポーツカーを10台紹介する。【画像】高評価の電動ホットハッチ【アルピーヌA290とヒョンデ・アイオニック5 Nを詳しく見る】全41枚スポーツカーといえば、これまではガソリンを燃やし、アドレナリンを刺激するマシンが市場を独占していた。しかし、最近台頭しつつあるバッテリーEVのパワートレイン