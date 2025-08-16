ここまで好調を見せていたドジャースのマックス・マンシー選手が故障者リスト入り。これに伴いドジャースはブルージェイズを戦力外となっていたバディ・ケネディ選手を獲得しました。ロバーツ監督は、マンシー選手の状態も含め、現状について語っています。日本時間8月14日に行われたエンゼルス戦の試合前練習で、右脇腹の痛みを訴えていたマックス・マンシー選手。その後、軽度の肉離れで故障者リスト入りとなりました。好調を見