◇プロ野球セ・リーグ 阪神 3-0 巨人(16日、東京ドーム)長嶋茂雄さんの追悼試合で元巨人でMLB・オリオールズの菅野智之投手がメッセージを送りました。菅野投手は、2012年にドラフト1位で巨人に入団。1年目で13勝を記録しリーグ優勝に貢献すると、その後巨人で12年プレー。MVPや沢村賞、最多勝など数々のタイトルを獲得しました。35歳となった今季からメジャーへ挑戦し、オリオールズに加入。ここまで10勝5敗とエース級の成績を収