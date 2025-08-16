「戸田ボート大賞」（１６日、戸田）畑田汰一（２６）＝埼玉・１２２期・Ａ１＝は、３日目１１Ｒで５コースから３着。準優進出ボーダーを６・００に想定すると２走８点条件とした。１Ｍバックでは最後方だったが、ジワジワと追い上げを開始。最終バックでは前を行く飛田江己（埼玉）を競り落とした。４戦未勝利だが「出足がいいです。威張れるほどではないですけどね。伸びは普通。乗り心地も悪くない」と手応えは十分だ。前