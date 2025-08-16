Image: Wes Davis / Gizmodo US 昔、テキサスのハーフマラソンで路上ライブのバイトやってた20〜30代の頃には、電源といえばレンタルのガソリンの発電機（費用は主催者もち）。うるさいし重いし運ぶだけでしんどくて「DJI Power 2000」みたいなポータブル電源は夢のまた夢でした。Power 2000はDJIの巨大LFP（リン酸鉄リチウムイオン）バッテリー第3弾で、充電パワーはシリーズ最強を誇ります