キスの人気アイカラーパレット「ズームアイポーションX」から、数量限定色「木漏れ日ミルクティー」が新登場。まろやかで洒落感のある色合いが、血色感を仕込みつつナチュラルに大きな目もとを演出します。透明感と高発色を両立したカラー設計と、光を操る“うるきら”ラメで、木漏れ日のような柔らかな輝きをまとったうるちゅるアイに♡2025年8月27日よりロフト先行発売、9月29日より全国発売