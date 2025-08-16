オーストラリア統計局が8月14日、「2024年7月から2025年6月までの財政年度に短期の海外旅行に出掛けた住民は延べ約1226万1100人に達し、うち約65万3000人が中国大陸を訪れた」と発表しました。一方、同財政年度にオーストラリアを訪れた短期旅行の外国人観光客は前年比約5％増の延べ約840万2400人に達し、うち中国大陸からの観光客は前年比約19％増の95万3200人に上りました。オーストラリアを訪れる外国人観光客数で中国大陸住民