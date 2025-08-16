こんにちは！元CAの美容ライターRilaです。今年の夏は新作コスメが豊富。中でも「ディオール バックステージ」シリーズのベストセラーである「グロウ マキシマイザー パレット」の新作が話題になっているんです！そんな本商品をゲットした筆者が、使用感を本気でレビュー。SNSなどで似てると言われている2024年のホリデー限定色「ディオール バックステージ フェイス グロウ パレット 006 セレスティアル グロウ」と比較もし