JR西日本によりますと、きょう（16日）午後5時25分ごろ、岡山県高梁市津川町の伯備線の木野山駅構内で、信号が赤のまま変わらなくなりました。確認などを行うため、伯備線は備中高梁駅と新見駅の間で運転を見合わせていましたが、運転に支障がないことが確認できたとして午後7時5分に運転を再開しました。