Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」で講談社作品が88円でお得に楽しめるサマーセールが開催中！このセールでは、『ブルーピリオド』『宇宙兄弟』など幅広いジャンルの中から大人気作品も多数ラインナップ！本記事では、「Kindleストア」で読めるセール対象タイトルの中から、オススメの本をピックアップ。ぜひこの機会に気になっていた一冊、新たな一冊との読書時間を楽しんでみてはいかがだろうか。シャングリラ