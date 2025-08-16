¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¿´ÆÞ¤ëÆü¤Ï ¤´¼«°¦¤´¤Ï¤ó¤ò¡Ù¤òÆÉ¤à¡ÖÈè¤ì¤Æ¤´¤Ï¤ó¤òºî¤ë¸µµ¤¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö¤´¤Ï¤ó¤âºî¤ì¤Ê¤¤»ä¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡×¡½¡½¤â¤·¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ËÇº¤ó¤À¤é¡¢ÆÉ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤Î¤¬¡Ø¿´ÆÞ¤ëÆü¤Ï ¤´¼«°¦¤´¤Ï¤ó¤ò¡Ù¡Ê¤¦¤á¤ä¤Þ¤Á¤Ï¤ë/KADOKAWA¡Ë¡£ÎÁÍý¤òÄÌ¤·¤Æ¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤È¸þ¤­¹ç¤¤¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¾¯¤·¤º¤Ä¼«Ê¬¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¯¿©Âî¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¤À¡£30Âå¡¢Æ´¤ì¤Î»Å»ö¤Ë½¢¤¤¤Æ½¼¼Â¤·¤Ê¤¬¤é¤âË»¤·¤¤ËèÆü¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢¾®¤µ¤Ê¥ß¥¹¤ò¤­¤Ã¤«¤±