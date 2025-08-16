自尊心のあるヨーロッパ人なら誰もが、日本行きのチケットは別世界への旅であることを知っている。単に距離が遠いからだけではない（飛行機の中でマドリード到着まで16時間残っているのを見て、心臓が止まりそうになった）。日本文化は私たちの文化と全く異なり、ほとんど関係や繋がりがないからだ。レアル・ソシエダのジャパンツアーは親善試合を軸に２つのステージに分かれていた。長崎で４日間、横浜で１日半を過ごし、東京