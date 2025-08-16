ÇÐÍ¥¤ÎÄÇÌ¾µËÊ¿¤¬16Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥É¥é¥Þ»£±Æ¸å¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬ÅÁ¤ï¤ëÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤4¿ÍÁÈ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄÇÌ¾µËÊ¿¡¢60ºÐ¤Î»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ö¤¤¤Ä¸«¤Æ¤âÁÇÅ¨¡×¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢À¾²¬ÆÁÇÏ¡¢»³ºê°é»°Ïº¡¢¹âÎÉ·ò¸ã¤ÈÄÇÌ¾¤Î4¿Í¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¾Ð´é¤Ç¿Æ»Ø¤òÎ©¤Æ¤ë»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÄÇÌ¾¤Ï¶ñÂÎÅª¤ÊºîÉÊÌ¾