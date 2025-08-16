7月、ＪＲ山陽本線の列車内で、１０代の女性に痴漢した疑いで逮捕された警察職員の男が、同様の容疑で再逮捕されました。 再逮捕されたのは、証拠品などの鑑定を行う県警科学捜査研究所通称、科捜研に所属している５８歳の男です。 男は４月、ＪＲ山陽本線の五日市駅から西広島駅間で、１８歳未満の女性のおしりを服の上から触った疑いがもたれています。 警察によりますと、７月下旬に同様の行為があった疑いで逮捕されたこと