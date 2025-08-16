◇第107回全国高校野球選手権3回戦関東第一４―１創成館（2025年8月16日甲子園）関東第一の先発・石田暖瀬投手（3年）が最初の打席に立つと関東第一のアルプススタンドから「バースデーソング」の演奏と大合唱が起こった。高校野球では珍しい光景で、歌い終わりには対戦相手の創成館の応援席からも暖かい祝福の拍手が起こった。石田は「（誕生日から）1日遅れだったんですけど、球場が沸いてめっちゃうれしかったで