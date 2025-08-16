お盆をふるさとや行楽地で過ごした人たちのUターンラッシュが16日、ピークを迎えました。 長崎市の玄関口、JR長崎駅。 大きな荷物を抱えた帰省客や見送りに来た家族などで混雑しました。 (岡山から) 「楽しかった。小さい頃からおじいちゃん おばあちゃん家に来ていて、久しぶりに来て長崎がいい街だと感じた」 (見送る家族) 「(帰省してくるのが)楽しみでよかった。帰る家があって帰って来られることが一番」