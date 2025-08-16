広島県福山市で、８０代の男性が自転車で用水路に転落し、死亡する事故がありました。 １６日午前１１時ごろ、福山市神辺町で、近くに住む無職・矢田正義さん（８１）が、道路わきにある、深さ約２ｍの用水路に自転車とともに転落しました。 矢田さんが帰宅時間になっても戻らかったため、家族が近くを探していたところ発見されたということです。 矢田さんは、すぐに病院に運ばれましたが、約１時間半後、死亡が確認されました