¡ÖÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢¡¦£³²óÀï¡¢´ØÅìÂè°ì£´¡Ý£±ÁÏÀ®´Û¡×¡Ê£±£¶Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ë´ØÅìÂè°ì¡ÊÅìÅìµþ¡Ë¤¬¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢£²Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥Ù¥¹¥È£¸¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£ºò²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç¤ÏµþÅÔ¹ñºÝ¤ËÇÔ¤ì¤Æ½àÍ¥¾¡¡£»°²ó¤Ë½éµå¤ò¿¶¤ê¡¢£²ÅÀÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿ºäËÜ¤Ï¡ÖµîÇ¯¤Î·è¾¡¤ÏºÇ¸å¤ÎÂÇÀÊ¤Ç½éµå¤ò¿¶¤ì¤Ê¤¯¤Æ»°¿¶¤·¡¢²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¡£½éµå¤«¤é¿¶¤ë¤³¤È¤ò¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤­¤¿¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£Åê¼ê¿Ø¤ÏÀèÈ¯¡¦ÀÐÅÄ¤«¤éÇØÈÖ¹æ£±¤òÇØÉé¤¦ºäËÜ¤Ø¤Î·ÑÅê¡£¤·¤Ö¤È