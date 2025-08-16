「巨人０−３阪神」（１６日、東京ドーム）巨人・杉内俊哉投手チーフコーチが１６日の試合後、山崎伊織投手の出場選手登録を抹消した理由について言及した。この日、抹消したが「ちょっと疲労がたまっているかな。一回休んで残り４、５試合全力でいってもらえれば」と説明した。阿部監督は「ケガとかでもない」と語っていた。右腕は今季開幕からローテの軸の１人として奮闘。１５日・阪神戦（同）で４回を４失点で降板した