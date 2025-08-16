「オールスター競輪・Ｇ１」（１４日、函館）荒川ひかり（３０）＝茨城・１１０期・Ｌ１＝が函館競輪場内でトークショーを行った。ファンから根強い人気を誇り、先日、宇都宮で行われたＧ１・女子オールスター競輪ではファン投票では７位でガールズドリームレースにも出場していた。ビールを手にして話すスタイルのトークショーで詰めかけたファンも一緒に楽しんだ。しかし、最初は「飲むタイミング難しいですね」と苦戦する