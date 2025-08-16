大型の国際クルーズ船が新潟港に寄港し歓迎式典が行われ、乗客は新潟の文化に触れ楽しんでいました。16日、新潟東港に寄港した国際クルーズ船「ノルウェージャン・スピリット」。総トン数7万6000t、定員約2000人の大型船で、新潟への寄港は初めてです。この日は歓迎式典が行われ、乗客に県産の日本酒などが振る舞われました。【乗客】「乾杯！とても美味しい」観光の活性化に向け期待されるクルーズ船。県