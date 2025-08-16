◆第２７回新潟ジャンプステークス・ＪＧ３（８月１６日、新潟競馬場・芝３２５０メートル）１番人気のインプレス（牡６歳、栗東・佐々木晶三厩舎、父キズナ）が重賞初制覇。管理する佐々木晶三は史上８人目となる全１０場重賞制覇を決めた。勝ち時計は３分３０秒５（良）。向こう正面で早めにスパートする強気の競馬。直線の最終障害で先頭に立つと１馬身差で押し切った。小牧加矢太騎手「どの競馬でも勝ってくれると自信を