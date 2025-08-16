昔のモノクロ写真をデジタル技術でカラー化した写真展が天草市で開かれています。 昭和100年と戦後80年の節目の年で遺品整理などで捨てられていく写真を後世に伝えることを目的に、天草市の写真家「有馬明広」さんなどが開きました。季節や天候、衣服などは資料や聞き取りから考え、ほぼ手作業でカラーにする「手彩色」という技法だそうです。写真展は8月19日までです。