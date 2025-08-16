新潟市で16日、トップ棋士が競い合った“将棋日本シリーズ”の対局に合わせ、小学生以下によるこども大会が開かれました。新潟市中央区で行われた将棋のテーブルマークこども大会。「第1局はじめ！お願いします！」将棋日本シリーズJTプロ公式戦の対局に先立ち行われたもので、参加した小学生以下のこども棋士たちが真剣な表情で盤面と向き合いました。【参加した児童は】「相手も強かったけど最後攻めき