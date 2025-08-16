8月9日、新潟県佐渡市相川地区の県道で、50代男性が道路脇で倒れているのが見つかり病院に搬送されましたが、その後熱中症により死亡が確認されました。死亡したのは、佐渡市外に住む50代男性です。8月9日午前10時前、佐渡市相川地区の県道脇で「人が倒れている」と通行人の男性から119番通報がありました。男性は心肺停止の状態で佐渡市内の病院に救急搬送されましたが、その後死亡が確認されました。死因は熱中症でした。消防に