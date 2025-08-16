お盆休み、最後の週末となった16日JR静岡駅には故郷や行楽地で休暇を過ごした人たちの姿が見られました（帰省客）Qどちらへ行ってましたか？「実家に帰省していました。勤務地のフランスまで戻ります。家族で温泉に行ったりとかいろいろ旅行しては楽しかったきょう午後4時現在静岡駅の新幹線自由席乗車率は上りの「ひかり」が100％「こだま」が60％下りの「ひかり」が60％「こだま」が50％となっています。JR東海によりますと東海