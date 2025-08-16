関東第一―創成館3回表関東第一1死満塁、坂本が右前に先制2点打を放つ。投手森下＝甲子園関東第一は三回に坂本の適時打で2点を先制。九回は先頭が二塁打で出て、スクイズなどで2点を加えた。先発の石田は5回2安打1失点。六回からは坂本が落差のあるカーブを軸に反撃を封じ、快勝した。創成館は五回に峯の三塁打で1点を返した後の2死一、三塁を生かせず、八回は2死二、三塁で無得点。力投の森下を援護できなかった。