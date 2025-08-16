早春のイベント「河津桜まつり」の開催期間を決める会議が開かれ来年は2月7日から開催することが決まりました。「河津桜まつり実行委員会」では、今年の開催結果の報告や来春の開催についての協議が行われました。会議では、近年の温暖化などの影響で、河津桜の開花予測が難しくなっていることなども話し合われました。その結果、前回より6日ほど遅い2月7日から開催し3月8日までの30日間とすることで決まったということです