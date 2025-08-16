全国高校野球選手権は１６日、同日の３回戦の試合後に抽選が行われ、準々決勝第１試合と第２試合の組み合わせが決まった。第１試合は京都国際（京都）と山梨学院（山梨）が対戦。第２試合は関東一（東東京）と日大三（西東京）の東京勢対決となった。第３試合、４試合は第１２日の試合後に決まる。