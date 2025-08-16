「監督、投げますよ」。セレモニアルピッチでマウンドに立った松井さんは、ボールを握った右手をそっと天に掲げた。王さん、原さんが左右の打席でバットを構える姿に「久しぶりにびびりました」と苦笑したが、力強い球を投げ込むと再び天に向かって手を振った。松井さんにとって長嶋さんは１９９２年のドラフト会議で交渉権獲得を決めるくじを引き当て、マンツーマンの指導で強打者に育て上げてくれた恩人。絆は深く、亡くなっ